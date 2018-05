Melding gevonden voorwerp in Asten: een zwart schaap

Verdeeld­heid over huisves­ting arbeidsmi­gran­ten op Prinsen­meer in Ommel

14:09 OMMEL - 384 of toch 500 arbeidsmigranten huisvesten op recreatiepark Prinsenmeer in Ommel? Het antwoord op die vraag leidt tot flinke verdeeldheid in de Astense politiek. Algemeen Belang en VVD (samen 5 van de 17 zetels) zijn voor vijfhonderd, CDA en D66-Hart voor Asten (samen 7 zetels) gaan waarschijnlijk begin juni tegen dat aantal stemmen. Binnen Leefbaar Asten is nog verdeeldheid en PGA wil als enige nog niet het achterste van de tong laten zien.