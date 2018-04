Migranten Prinsenmeer Ommel: 'Oordeel niet voor je met ons gesproken hebt'

LEVgroep wil minstens duizend migranten helpen met integratie

14 april HELMOND - Teken nooit een contract in het Nederlands als je niet exact begrijpt wat er staat. Arbeidsmigranten kunnen beter zo'n document eerst mee naar huis nemen en een expert er naar laten kijken. Die tip gaf maatschappelijk dienstverlener LEVgroep zaterdagmiddag mee aan zo'n twintig Polen tijdens een eerste informatieve middag over wonen en werken in Nederland.