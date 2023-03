Minder WW-uitkeringen in Asten

de rode loper Eerlijk duurt het langst: Spel van Vlierdense toneelvere­ni­ging ’t Vat zit vol grappen en grollen

VLIERDEN – Toneelvereniging ’t Vat bracht afgelopen weekend drie keer de toneelvoorstelling Eerlijk duurt het langst van Rob van Vliet op de planken in ’t Huis in Vlierden. Een hilarische klucht die uitmondt in de conclusie ‘mensen gaan zich vreemd gedragen zodra er geld in het spel is’.