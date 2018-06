Nabestaanden kunnen definitief fluiten naar erfenis: 120.000 euro gaat naar pastoor

De nabestaanden van Van Empel konden het niet verteren dat de toenmalig pastoor, die momenteel in dezelfde functie werkzaam is in Druten, een erfenis van naar verluidt 120.000 euro als schenking accepteerde. Volgens het gerechtshof in 's Hertogenbosch is het testament geldig 'omdat niet is gebleken dat erflaatster wilsonbekwaam is'. Ook werd niet aangetoond dat de pastoor bij het opmaken van dit testament druk heeft uitgeoefend.