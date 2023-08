Nachtvlinders spotten populaire hobby: 155 soorten geteld in Asten

Ook de supporters van PSV gaan op herhaling in Glasgow en gaan terug naar hun 'eigen' plek

Ongeveer vijfhonderd PSV-supporters maakten de afgelopen dagen de reis naar Glasgow, om hun team dinsdagavond op Ibrox aan te moedigen tegen Rangers FC. De Eindhovenaren spelen in de tweestrijd om plaatsing voor de Champions League-groepsfase eerst uit, net als vorig seizoen. Volgende week woensdag is de return in Eindhoven.