Nog dit jaar ontsluiting nieuwbouwwijk Loverbosch in Asten

Eindelijk zover of een ramp? Verdeeld­heid over proef eenrich­tings­ver­keer Prins Bernhard­straat in Asten

14:03 ASTEN - Blikschade, autospiegels die eraf gereden worden, fietsers die bij het oversteken van de straat vallen. Minstens drie keer per week gaat het volgens omwonenden mis op de Prins Bernhardstraat in Asten. Dat er iets moet gebeuren aan de straat is wel duidelijk. De meningen zijn verdeeld of de oplossing van de gemeente Asten, het instellen van eenrichtingsverkeer, de juiste is.