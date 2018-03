Noisetrio METZ op Misty Fields in Asten-Heusden

Video Na 44 jaar dag van de waarheid voor familie van vermiste Martens en Hölskens: 'Geweldig dat er gezocht wordt'

12 maart LIESSEL – De politie van de gemeente Deurne is maandag met man en macht in De Brink in Liessel aan het zoeken naar de lichamen van de sinds 1974 vermiste Hans Martens en Piet Hölskens uit Asten. Voor de familieleden van de slachtoffers is het ‘de dag van de waarheid’.