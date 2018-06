NWC en SV Someren: erfvijanden én soortgelijken

Dat maakt dat zowel jong als oud aan zijn trekken komt tijdens het 90-jarig jubileum van de Noad Wilhelmina Combinatie. En ook dat liefst 73 E-, F-, en miniteams op zaterdag op De Potacker een jeugdminitoernooi betwisten. Kwamen beide clubs handen tekort, dan had NWC het jubileum een stuk soberder moeten vieren en had Someren waarschijnlijk een stuk minder jonge voetballertjes kunnen herbergen op zaterdag.

Met 73 teams zit het toernooi trouwens aardig aan zijn tax. Een ploegje uit Amsterdam dat te elfder ure zich nog wilde inschrijven moest dan ook teleurgesteld worden, geeft organisator Toon van Otterdijk als voorbeeld. Het toernooi - dat al ruim een kwarteeuw bestaat - had voorheen wel vaker deelname uit Noord-Holland. Van Otterdijk: ,,Voorheen was hier regelmatig een club uit Ouderkerk aan de Amstel te gast, maar die koos dit jaar voor een jeugdtoernooi in de buurt. Ook ontvingen we eens een team uit Velsen.” Dit jaar heeft het Somerense jeugdvoetbaltoernooi meer een regionaal karakter.

Alle hens aan dek

Ukkies van clubs uit de buurt als ZSV, Neerkandia en het Eindhovense Tivoli zwermen zaterdag in de ochtend en middag als bijen over zeven velden (een achtste is vanwege veldonderhoud niet bruikbaar). En dus is het alle hens aan dek voor Van Otterdijk en de zijnen. Bijvoorbeeld voor omroeper Wiljan Raijmakers, die aan het eind van de middag een droge strot moet hebben van het telkens opnieuw naar het juiste veld dirigeren van de teams. Maar ook voor het kantinepersoneel. Kinderen en hun ouders lopen af en aan om broodjes frikandel en andere versnaperingen te halen. ‘Tot in de puntjes geregeld’, het is een veelgehoorde kreet langs de lijn. Maar dat garandeert niet alles. Zo zijn ze bij Mifano onder negen vergeten om voldoende shirtjes mee te nemen. Waardoor het ventje Semmy tegen de kids van FC Eindhoven over het veld draaft in een PSV-shirt met de naam ‘Arias’ op de rug. Daar kan zelfs de uitgekiende voorbereiding van Van Otterdijk cum suis niets aan veranderen. Zijn werk begint al in oktober. ,,Dan gaan de uitnodigingen de deur uit. Vervolgens regelen we de vrijwilligers.’’

Festivalterrein

Dat die een groot goed zijn weten ze ook aan de overkant van het kanaal, bij NWC. Sportpark ’t Root heeft tijdens het jubileumweekend meer weg van een festivalterrein dan van een voetbalcomplex. Op het hoofdveld is een feesttent uit de grond gestampt. Ex-wielrenner Gert Jakobs is er vrijdagavond spreekstalmeester tijdens een diensten- en goederenveiling. Die brengt 20.000 euro in het laatje. NWC kan nu eindelijk een begin maken aan de aanleg van een tweede kunstgrasveld. ,,Over een week of zeven ligt het kunstgras er’’, blikt voorzitter Wim Geboers verheugd vooruit. De kleintjes leven zich intussen uit op luchtkussens en andere attracties. Allemaal de vruchten van de vlijt van al die vrijwilligers. Maar vooral ook een teken dat jong én oud aandacht krijgt bij de vitale club die NWC is. Wat ook het geval is bij SV Someren, waar jeugdvoetbal al tijden hoog in het vaandel staat en daar een groepje grijze mannen de aanjager van is.

Jong en oud