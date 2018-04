Ommel: 500 migranten op 1000 inwoners is te veel

Varendonck Asten voert laptops in

12 april Asten - Brugklassers en de vierdejaars van het Varendonck College in Asten gaan volgend schooljaar met een laptop de klas in. Die worden tegen betaling door de school verstrekt. Het jaar erop krijgen de volgende klassen één en vier een laptop. Zo is de school in drie jaar tijd helemaal digitaal.