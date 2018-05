Ommelse processie in een nieuw jasje

De Zeilbergse Jo Damen heeft genoten van de vernieuwde processie. Dat de processie voor het eerst in jaren weer zo groot is, doet haar veel goed. "Hoe meer mensen er zijn, hoe meer we hulde kunnen brengen aan Maria." In de meimaand probeert ze zoveel mogelijk Mariavieringen mee te maken in Ommel. "Maria geeft mij de kracht en troost om door te gaan. Als je hier bent, komt alles goed", zegt ze stralend.