Ongeluk met meerdere voertuigen op A67 bij Deurne, vrachtwagen met giftige stoffen betrokken

Video Drukte bij eerste editie Aastese Dorpsquiz

25 maart ASTEN - Na het succes van de vele dorpsquizzen in de regio, was het zaterdagavond de beurt aan Asten om in de quizboeken te duiken. Met 74 teams en zo’n duizend deelnemers was de eerste editie van de Aastese Dorpsquiz meteen druk bezocht.