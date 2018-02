Ook de kapelaan sneukelt bij Heel Ommel Bakt

Het spits van de eerste uitvoering van de bakwedstrijd in het bedevaartdorp wordt op zaterdag afgebeten in de voorronde. Elf Ommelnaren (acht kinderen, drie volwassenen) schuiven in Zaal Eijsbouts hun cupcakes onder de neus van de keuzeheren en -dame. Zij moeten een schifting maken. Drie kinderen en drie volwassenen (die laatsten krijgen dus een vrije doortocht) gaan door naar de finale over twee weken. De opdracht: een cake maken met Ommel als thema.

PSV-cupcake

Het meest opvallende jurylid is toch wel kapelaan Harold van Overbeek. Hij blijkt zowaar over verfijnde smaakpapillen te beschikken. ,,Ik proef hier iets van citroen.'' Zijn voetbalvoorkeuren steekt de geestelijke ook niet onder stoelen of banken. ,,Een PSV-cupcake. Die krijgt van mij bonuspunten.'' Hij vindt geen gelijkgestemde in jury-collega Timo Smits, chef-kok van Eten bij Guus. ,,Die PSV-cake heeft een nare bijsmaak.'' Wellicht oordeelde hij anders als er een ander logo op stond.

Stammenstrijd buiten beschouwing gelaten, de jury krijgt de meest wonderlijke creaties voorgeschoteld. Zo is er een rups, gebakken door Liz, de dochter van Eijsbouts-uitbater Guus Knoops. ,,Ideaal voor een kinderfeestje''', oordeelt Jan van Lieshout. In een grijs verleden was hij de man achter Bruisend eind. Van Lieshout let scherp op presentatie. ,,Het moet er uitnodigend uitzien, zoals dat voor producten in een vitrine geldt.'' Of er ook cakes zo mooi zijn, dat het zonde is ze op te eten? ,,Zeker, die met die kuikentjes moet gewoon heel blijven.''

Intuïtie

Waar Van Lieshout zijn ogen de kost geeft, vertrouwt het enige vrouwelijke jurylid Christel van Bommel (partner van Guus Knoops) soms ook op haar intuïtie. ,,Ik proef gewoon dat deze cake door een vrouw gebakken is.'' Na elf lekkernijen te hebben geknabbeld, zijn de smaakpapillen in ieder geval nog niet verzadigd. Verbakel hoopt voor een eventuele volgende editie echter op meer deelnemers, zeker bij de volwassenen. Maar ze is blij dat het vorig jaar opgerichte AVO in navolging van onder meer een filmavond Ommel weer een nieuw evenement wist te schenken. ,,Zo houden we het dorp leefbaar.''