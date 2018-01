Oostappen Groep uit Asten verkoopt twee parken aan EuroParcs

ASTEN - Multimiljonair Peter Gillis verkoopt een deel van zijn Oostappen Groep Vakantieparken uit Asten. EuroParcs neemt Riviera Beach in Biddinghuizen en Zilverstrand in het Belgische Mol over.

,,Met deze verkoop doe ik goede zaken en houd ik een perfect en gevarieerd aanbod van top-bestemmingen voor betaalbare vakanties dichtbij. We blijven investeren in onze locaties. Ik heb een uitstekende relatie met de familie Vos en beschouw de verkoop ook als een partnership. Het voelt echt goed en een verdere samenwerking in de toekomst behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden”, zegt Gillis.

Gillis kocht in 1986 camping en strandbad Oostappen in Asten voor een bedrag van 4,25 miljoen gulden. Hij bestiert het recreatiebedrijf aanvankelijk samen met zijn broer en zus. Het benodigde geld lenen zij van de bank. Na één jaar gaat het echter mis: broer Gerard wil ermee stoppen en wordt uitgekocht. Twee jaar later stapt ook zus Mary uit de zaak.

Twaalf parken

Waar privé de nodige trubbels zijn, gaat het op zakelijk gebied steeds beter. Prinsenmeer in Ommel groeit en groeit. Gillis koopt in 1994 om te beginnen tweehonderd stacaravans op voor de verhuur, onder het motto 'massa is kassa' en 'wie bedden heeft, heeft de toekomst'. Het concept slaat aan. Vier jaar later koopt hij zijn tweede park (Blauw Meer Lommel). Het heeft inmiddels geleid tot een imperium van twaalf parken in Nederland en België. Met vijftienduizend slaapplaatsen en een totale jaaromzet van zo'n 45 miljoen euro.

Zijn eigen vermogen is ook immens. Volgens zakenblad Quote schommelt zijn vermogen rond de 75 miljoen euro. Het levert hem al twee jaar op rij een plek op in de top 500 van rijkste Nederlanders. Gillis wil het na jaren hard werken nu rustiger aan gaan doen.