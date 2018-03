Oud-Astenaar schrijft openhartig boek over zijn paniekstoornis

ASTEN - Zeventig landen heeft oud-Astenaar Arlen Hoebergen door de jaren heen bezocht. Reizen was zijn grote passie, totdat hij begin 2016 voor zijn werk naar Bonaire mocht. In plaats van op het tropische eiland belandde hij bij de psycholoog met de diagnose paniekstoornis. Hoebergen schreef hierover het openhartige boek ‘Ik heb vliegangst. Diagnose: paniekstoornis’ dat begin deze maand verscheen.

In het boek verhaalt CBS-onderzoeker Arlen Hoebergen over 27 januari 2016, de dag dat hij serieus overwoog om zich voor een auto te gooien om naar niet in het vliegtuig te hoeven stappen naar Bonaire. “Dat was zo’n beangstigende gedachte. Voor mij was het toen duidelijk; ik moet naar de huisarts”, vertelt Hoebergen. Vrij snel werd de diagnose paniekstoornis gesteld. “Ik, een rationele man met een technische opleiding, met een paniekstoornis. Ik kon het eerst niet geloven, maar al vrij snel vielen alle puzzelstukjes in elkaar”, vertelt hij. Al eerder had Hoebergen tijdens zijn vele reizen onprettige momenten beleefd. “Achteraf weet ik dat ik op die momenten ook paniekaanvallen had.”

“Dat je je hoofd niet meer kunt vertrouwen is iets heel engs. Ik wil altijd alles onder controle houden. Nu viel de vaste bodem helemaal onder mij weg.” Dat Hoebergen zoveel schrik had voor de vliegreis naar Bonaire, een reis waarvoor hij nota bene zelf de budgetten had geregeld, kwam voor de buitenwereld als donderslag bij heldere hemel. “Al die tijd heb je het voor je gehouden. Je hebt nooit uitgesproken dat je er zo erg tegen op zag”, vertelt zijn vriendin Jeannette Leenders.

Pesten

Gaandeweg het traject bij de psycholoog werd duidelijk dat Hoebergens paniekstoornis werd veroorzaakt door het feit dat hij tijdens zijn basis- en middelbare schooltijd in Asten gepest werd. “Ik heb wel wat klappen gehad, maar het ergste was dat ik altijd de dreiging voelde om klappen te krijgen. Ik heb daardoor geleerd om nooit ergens te vroeg aan te komen, want dan was ik niet veilig.” Dit pestverleden heeft hij altijd verzwegen voor zijn naasten. “Niemand wist het, omdat ik me er verschrikkelijk voor schaamde.”

Psychische problemen zijn ook een enorm taboe, ervaart Hoebergen. “Dat merk ik niet alleen bij mezelf, maar ook bij mensen om mij heen. Niemand praat erover. Je houdt het voor jezelf.” Door nu wel zijn verhaal te vertellen en er zelfs een boek over te schrijven, hoopt hij anderen te stimuleren ook open te zijn. “Het moet net zo normaal worden om over angst- en psychische klachten te praten als over suikerziekte of hartproblemen”, vindt Hoebergen.

Van zijn angst is Hoebergen nog niet helemaal af, maar inmiddels heeft hij alweer tien vliegreizen gemaakt, ook voor zijn werk. In mei vertrekt hij voor vier maanden naar de Verenigde Staten om daar de 7000-kilometer lange Trans America Trail te fietsen. “Ik zie wel op tegen de lange vliegreis. Het liefste zou ik fluitend het vliegtuig in stappen, maar zolang ik die angst niet volledig heb geaccepteerd zit dat er niet in.”