Pater Piet Schellens op het podium bij Passion Heusden

HEUSDEN - 'Ik was mijn handen in onschuld'. Deze Bijbelse uitspraak passeert bij vrijwel iedere passieuitvoering de revue. Bij die in Heusden komen ze echter uit de mond van niemand anders dan pater Piet Schellens, de voormalig dorpspastoor van Asten. Hij staat tijdens de vierde editie van de Heusdense Passion eventjes op de bühne als Pilatus.

Daarmee begint het stilaan een traditie te worden dat in Heusden ook een plaatselijke geestelijke een rol vervult in de moderne vertolking van het lijdensverhaal van Jezus. In het verleden stond ook al eens kapelaan Harold van Overbeek op het podium in de H. Antonius van Paduakerk. Toen Schellens een tijd geleden gevraagd werd om de rol van Pilatus op zich te nemen, twijfelde hij geen seconde. "Ik heb veel sympathie voor de Heusdense Passion. Bovendien is de scriptschrijver Jacques Swaanen een theoloog. Het Jezusverhaal is bij hem in goede handen." Verder intrigeert het fenomeen 'passie' Schellens. "Aan de ene kant zie je kerken leegstromen, maar als de Passie opgevoerd wordt, zitten de gebedshuizen hier tjokvol." Zo ook in Heusden, waar de eerste van drie uitvoeringen in een volle kerk plaatsvindt.

Het is een Passion als vertrouwd in Heusden, met goeddeels dezelfde cast. Rusmin Maresko speelt wederom Jezus. Een bebaarde Messias die opera net zomin schuwt als een poplied. En Schellens, al zestig jaar pater, draaft dus even op als Pilatus, de Romeinse landvoogd die het lot van Jezus bezegelt. "In wezen een lafaard", zegt Schellens over de persoon in wiens huid hij zo'n dertig seconden kruipt. Voor dat half minuutje op het toneel moest Schellens wel vele uren repeteren met de andere acteurs. "Alleen deze week al iedere avond steeds zo'n vijf uur. In de zestig jaar dat ik pater ben, was ik nooit zo vaak in één week in een kerk."