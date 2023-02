Peter Gillis en zijn Nicol verbreken hun relatie

De relatie tussen Peter Gillis en zijn Nicol Kremers is voorbij. Dat meldt de vastgoedmiljonair en realityster op sociale media. ,,In goede harmonie hebben Nicol en ik besloten uit elkaar te gaan.”

,,We gaan op een vriendschappelijke manier uit elkaar, want we hebben als maatjes nog wel veel plezier. Maar voor ons beiden is het beter als we elk onze eigen weg inslaan", schrijft Gillis.

Gillis meldt dat Nicol in de toekomst geen deel meer zal uitmaken van realityserie ‘Familie Gillis: Massa is kassa.’

Het stel kreeg landelijke bekendheid sinds het programma in 2020 op de buis verscheen. De brommende ondernemer en zijn ijdele vriendin trokken regelmatig meer dan een miljoen kijkers. Hierin is te zien hoe Gillis zijn personeel op zijn vakantieparken afsnauwt, hoe het stel weer een nieuwe villa koopt en op vakantie gaat.

Mishandeling

In mei vorig jaar moest Gillis een nacht in een politiecel doorbrengen omdat hij Nicol mishandeld zou hebben op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Het OM denkt dat Gillis Nicol Kremers in haar rug en neus heeft gebeten, tegen de muur heeft geduwd, in haar borsten kneep en aan haar oor, armen en haren trok.

Afgelopen november werd ook Nicol verhoord door de rechtbank in Den Bosch. De zaak moet inhoudelijk nog behandeld worden.

Van nationale knuffelbeer tot toonbeeld van ondermijning

Met zijn directe manier van ondernemen en zijn plat Brabantse oneliners werd Gillis door de serie een nationale knuffelbeer. Toch kwam de laatste jaren steeds meer naar buiten dat Gillis lang niet altijd een lieverdje is. Jarenlang blijkt hij met zijn vele vakantieparken verschillende gemeenteregels te ondermijnen.

Tekst gaat verder onder de video.

Eén van de trucs die Gillis toepast is het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. Deze mensen slapen alleen maar in de parken waardoor Gillis geen geld kwijt is aan het vermaak van gasten zoals in vakantieparken voor gezinnen. Als hij dan op de vingers wordt getikt door een gemeente, schuift hij het huisvestingsprobleem in de schoenen van de overheid.