Peter van Heugten (1943-2023) jarenlang hét gezicht van NWC: ‘In de zomer schilderde hij alle doelen met zelf betaalde verf’

Rocken met Third Half in ‘t Ridderhof

GEMERT - De rockcoverband Third Half geeft op vrijdag 3 februari een concert in ’t Ridderhof aan het Ridderplein 19 in Gemert. Vanaf 20.00 uur betreden de vier lokale muzikanten het podium en zetten ze een show neer waar bezoekers lang over zullen blijven praten.

15:09