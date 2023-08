Niet veel mensen maken zich druk over het liefje van Van Gogh, maar Jack van Hoek dus wel

NUENEN - Op de foto op de achterkant van Margot Begemann – Vriendin van Vincent van Gogh & de kroniek van haar familie staat auteur Jack van Hoek. Hij zit in de salon van Nune Ville die volledig is ingericht als in de periode dat Vincent en Margot hun romance beleefden, in gegoede kringen.