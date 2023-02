Restauratie legt Astense molen De Oostenwind bloot: ‘Jet ziet dingen die je normaal niet te zien krijgt’

Geen grote zorgen over coronavi­rus tijdens carnaval: ‘Andere virussen zijn ziekmaken­der’

EINDHOVEN/TILBURG - Het aantal coronabesmettingen is laag op het moment, maar over een paar dagen barst het carnavalsfeest los. Kan het virus ons nog een keer nekken, zoals drie jaar geleden, toen het virus vrij spel had tijdens het feest der feesten?