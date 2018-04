Ring uit Heusden is wrange herinnering aan Tweede Wereldoorlog

Astense woonwinkel moet haar deuren sluiten

14:02 ASTEN - Eigenaren Conny Verschuuren en Gert van den Berg zijn verbijsterd dat ze van de gemeente Asten hun winkel moeten sluiten, aangezien ze naar eigen zeggen nooit enig signaal kregen dat er iets mis was. ,,Twee jaar lang hebben wij niets gehoord en nu moeten we er opeens uit. Van het ene op het andere moment pakt de gemeente onze kostwinning en passie van ons af", vertelt eigenaresse Conny Verschuuren geëmotioneerd. Of ze ook moet stoppen met de schilderworkshops die ze in het pand geeft is op dit moment nog onduidelijk.