Theo Martens tegen 500 arbeidsmigranten Prinsenmeer in Ommel

Tilburgse muzikant André van den Boogaart speelt op festival in Ospel: ‘Ik ben mijn leven lang een dromer’

11:07 TILBURG - ,,Tja, het is wel een beetje Amerikaans geworden, hè.” De Tilburgse singer-songwriter André van den Boogaart klinkt wat verontschuldigend als hij over zijn nieuwe album spreekt. ‘Op de terugweg van nergens’ is Amerika in Tilburg. Hij speelt Hemelvaartsdag 10 mei op festival Mijl op Zeven in Ospel.