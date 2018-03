Trucker na ongeval weer thuis in Asten-Heusden

Uitbater Klepel ligt overhoop met pandeigenaar in Asten

3:00 ASTEN - Het dondert in gemeenschapshuis De Klepel in Asten. Pandeigenaar Stichting Gemeenschapshuis Asten en uitbater André Donkers zijn in een felle, juridische strijd verwikkeld. De stichting wil Donkers en zijn vriendin Petra van Beek uitzetten, onder meer vanwege contractbreuk. De uitbater is zich van geen kwaad bewust, waardoor een oordeel van de rechter nodig is. De zaak dient donderdag 29 maart bij de kantonrechter in Eindhoven.