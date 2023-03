Twaalf sprekers in Asten over hun eigen passie

Vanaf 20.20 uur komen twaalf sprekers aan het woord die ieder vertellen over hun eigen passie. Dit doen ze aan de hand van twintig afbeeldingen. Sprekers zijn onder andere Willy van Vlerken die het gaat hebben over de Astense klokken. Karel Brüsewitz gaat dieper in op Astense kunst, Johan Janssen heeft het over de lokale samenwerkingen en Sergio Derks bespreekt de invloed die Philips heeft als grondlegger van de Brainportregio. De toegang is gratis.