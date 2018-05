Vandaal zet flinke krassen op Astense auto's, politie zoek getuigen

Oostappen mag maximaal vier keer in de fout met arbeidsmi­gran­ten

9 mei OMMEL - Oostappen mag de komende drie jaar maximaal vier fouten maken bij de huisvesting van arbeidsmigranten op recreatiepark Prinsenmeer in Ommel. Bij een vijfde overtreding wordt de vergunning niet meer verlengd. En bij iedere overtreding daarna volgen er boetes die variëren van duizend tot 25.000 euro per keer, staat in de overeenkomst tussen de gemeente en Oostappen die op 24 mei wordt voorgelegd aan de lokale politiek.