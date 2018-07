Vissers vinden paar duizend gulden op bodem vijver Asten-Heusden

Nieuwe uitbater op het oog voor gesloten kroeg in Ommel

10 juli OMMEL - Astenaar Johan Wijnen wordt waarschijnlijk de nieuwe uitbater van Café-zaal Eijsbouts in Ommel. Hij is momenteel volop in onderhandeling met pandeigenaar Tiny van Maris. De voormalig eigenaar van restaurant De Peelsprong in Asten-Heusden reageert vooralsnog voorzichtig. ,,Er gaan nog voorstellen over en weer, dus het is nog niet helemaal rond."