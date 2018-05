'Weg uit de Peel' in première bij ondergaande zon

Drie uur lang werd het publiek meegenomen in het leven in de Peel van 1915 met de weidse natuur als verbluffend decor.

'Weg uit de Peel' is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jacques Vriens. De schrijver tekende voor het theaterscript en de regie. De cast bestaat uit veertig tekstspelers, een grote groep figuranten en er is zelfs een prachtige rol weggelegd voor een paard en een geit. De komende maanden trekt de voorstelling de hele Peel rond. Na Ospel is het stuk nog in juni te zien in Deurne en in september in Vredepeel en de Mortel.