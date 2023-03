Zeskamp Asten stopt na 36 edities: te weinig aanmeldingen

Asten is helemaal klaar met opgeslagen asbestpla­ten en wil dat rechter Heusdenaar tot actie dwingt

DEN HAAG/HEUSDEN - Deze week had alles weg moeten zijn. De gemeente Asten heeft schoon genoeg van een partij asbesthoudende golfplaten bij een woning aan de Pannenhoef in Heusden. De bewoner probeert het nu via de Raad van State tegen te houden.