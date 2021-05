20.000 sjoemeldieselrijders slepen Volkswagen voor de rechter

Die affaire kwam in 2015 aan het licht. Volkswagen gaf toen toe op grote schaal emissietesten te hebben gemanipuleerd met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren. De kwestie heeft VW al vele miljarden gekost aan boetes en reparatiekosten. In sommige landen zijn ook al vergoedingen uitgekeerd. In Duitsland bijvoorbeeld werd een schikking getroffen van 620 miljoen euro voor 200.000 gedupeerden. Per persoon werd er tussen de 1350 en 6250 euro uitgekeerd. Car Claim stelt dat in Nederland partijen nooit over een schikking wilden praten.



In Nederland werden zo'n 180.000 sjoemeldiesels verkocht waarvan ruim de helft zakelijk aan leasebedrijven. ,,Na lang procederen zal duidelijk worden waar gedupeerde autobezitters in Nederland recht op zullen hebben”, zegt Guido van Woerkom, bestuurslid van de Stichting Car Claim en voormalig directeur van de ANWB. Car Claim is al sinds 2018 bezig met de zaak. Van Woerkom denkt bijvoorbeeld aan een schadevergoeding of het recht om de sjoemeldiesel terug te geven aan de dealer, tegen terugbetaling van de koopprijs.