475.000 Tesla's terug naar de garage: motorkap Model S schiet soms open

De terugroepactie is in de VS inmiddels van start gegaan. Het is niet duidelijk of er ook in Nederland auto’s zullen worden teruggeroepen. Volgens de Amerikaanse verkeersveiligheidstoezichthouder NHTSA zijn er nog geen meldingen van ongevallen die zijn veroorzaakt door de mankementen.

Lees ook Tesla schakelt gamen in rijdende auto uit, na zorgen over verkeersveiligheid

In totaal worden in de Verenigde Staten meer dan 475.000 Tesla’s teruggeroepen. Dat aantal is ongeveer even groot als het totaal aantal elektrische auto’s dat het bedrijf vorig jaar afleverde.

Ook Tesla Model 3

Het gaat om ruim 350.000 Model 3's, die tussen 2017 en 2020 zijn gemaakt. Bijna 120.000 voertuigen van het type Model S moeten worden gerepareerd vanwege de problemen met de motorkap. Volgens persbureau ANP was Tesla Nederland vandaag niet in staat om te reageren, waardoor er onduidelijkheid bestaat voor de Nederlandse Tesla-rijders.

Eerder dit jaar moest de Amerikaanse autofabrikant, die onder leiding staat van topman Elon Musk, de software aanpassen van bijna 300.000 auto’s in China. Auto’s van het type Model 3 en Model Y hadden volgens Chinese toezichthouders een online software-update nodig in verband met problemen met het rijhulpsysteem. De zogeheten assisted driving-functie in de elektrische auto’s kon worden geactiveerd zonder dat daar opdracht voor werd gegeven. Daardoor kon de auto bijvoorbeeld ineens sneller gaan rijden.

Ook zag Tesla zich onlangs onder druk van de autoriteiten genoodzaakt om een spelletjesfunctie in zijn auto's uit te schakelen. Daarbij gaat het om een functie die gamen mogelijk maakt in een rijdende auto. Volgens de Amerikaanse autoriteiten brengt die functie de verkeersveiligheid in gevaar.

