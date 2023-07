510 pk en veel binnenruimte: dit lijkt nu de favoriete vlucht-SUV voor overvallers

Eerste ‘grote vis’ Au­di-ben­de moet in Duitsland terecht­staan voor plofkraken én poging tot moord

De grootscheepse politieoperatie in het Nederlandse plofkrakersmilieu, eind september, blijkt een nog groter succes te zijn dan gedacht. Bij de reeks huiszoekingen in de driehoek Amsterdam-Utrecht-Den Haag is ook een vermeend kopstuk aangehouden van de zogenoemde Audi-bende die al honderden geldautomaten opblies in Duitsland.