600 pk in je Kia? Waarom automakers steeds vaker over ‘platforms’ praten

Stel je voor dat je een elektrische auto hebt waarmee je 500 kilometer per laadbeurt kunt rijden, die dankzij 600 paardenkrachten extreem snel kan accelereren, die door een supersnellader in slechts 18 minuten weer bijna helemaal is opgeladen én die ook nog enigszins betaalbaar is. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, maar volgens de Zuid-Koreaanse automerken Hyundai en Kia komt dit soort technologie al volgend jaar beschikbaar voor het grote publiek, met dank aan een nieuw platform voor elektrische auto’s.

Hyundai claimt dat ‘E-GMP’, dat staat voor Electric-Global Modular Platform, er voor zorgt dat de volgende generatie elektrische voertuigen beter inzetbaar is dan de huidige e-modellen. De bodemplaat ziet er uit als een soort skateboard met grote wielen en is specifiek ontwikkeld voor elektrische modellen die over de hele wereld (vandaar de term Global) worden verkocht. Dankzij vernieuwende technieken, zo zegt Hyundai tenminste, gaan auto’s met dit platform sneller laden, springen ze efficiënter met energie om, zijn ze minder duur en bieden ze meer ruimte voor inzittenden, bagage én andere praktische snufjes.

Volledig scherm E-GMP: de basis voor nieuwe elektrische modellen van Hyundai en Kia © Hyundai

Het modulaire aspect van Hyundai’s E-GMP zit hem in het feit dat de automaker de lengte en breedte van het platform kan aanpassen: hierdoor kunnen verschillende modellen op dezelfde basis staan. Voor 2025 wil het concern 23 geëlektrificeerde auto’s presenteren, waaronder elf E-GMP-varianten. Bij Hyundai wordt dat in eerste instantie de reeds aangekondigde Ioniq-familie: de compacte Ioniq 5 (een middelgrote SUV, de productieversie van het studiemodel ‘45’) verschijnt al in april volgend jaar, een grotere SUV en een topklasse sportsedan volgen later. Ook zustermerk Kia krijgt z’n eigen modellen in die segmenten, waaronder een productieversie van de ‘Futuron’ concept car.

‘Zeker 500 kilometer’

Ook qua motoren en accupakketten biedt het nieuwe platform meer keuze dan de huidige technologie. Volgens de technici van Hyundai ‘leveren de elektromotoren minimaal 70 kilowatt (zo’n 95 paardenkrachten, red.) aan vermogen, terwijl de sportiefste varianten – afhankelijk van het model – tot wel 600 pk zullen krijgen. Opvallend is dat de Koreaanse merken nu al aankondigen dat sommige modellen op de bodemplaat een indrukwekkende topsnelheid krijgen van 260 kilometer per uur. ,,Je moet zelfs niet vreemd opkijken als we een elektrische auto onder ons sportieve N-label gaan voeren”, blikt Albert Biermann, de van oorsprong Duitse ontwikkelingsbaas die van BMW overstapte naar Hyundai, al ietwat plagerig vooruit.

Volledig scherm Hyundai nieuwe stijl: het merk kondigt zelfs elektrische auto's aan met 600 pk, mogelijk in de stijl van deze Prophecy concept car © Hyundai

De grootte en capaciteit van de accupakketten is eveneens variabel: voor zover bekend begint de keuze straks bij 50 kilowattuur maar kunnen kopers ook gaan voor pakketten met meer accucellen voor een groter rijbereik. Hoe veel kilometer de modellen precies halen op één lading is nog niet bekend, maar Hyundai noemt getallen van ‘zeker 500 kilometer, omdat de techniek efficiënter met de beschikbare energie omgaat’.

Alle modellen op de nieuwe basis vallen ‘minimaal in het zogenoemde C-segment’, waar je nu bijvoorbeeld een Hyundai i30 of Kia Sportage vindt. Ook grotere auto’s krijgen E-GMP als bodemsectie, terwijl de merken voor kleinere elektrische modellen vasthouden aan ‘afgeleiden van bestaande technologieën’, bevestigt ontwikkelingschef Albert Biermann: ,,We hebben nu ook al goede ervaringen met elektrische auto’s die zijn afgeleid van modellen met een brandstofmotor, zoals de Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro. Voor het compactere segment, waar het vooral heel belangrijk is dat de auto’s zo betaalbaar mogelijk zijn en klanten minder hoge eisen stellen aan de inzetbaarheid van elektrische auto’s, volstaat die aanpak. De E-GMP-technologie gaat echt een flinke stap verder, voor eigenaren die méér willen met hun elektrische auto.”

Volledig scherm Deze Hyundai '45 Concept' groeit begin volgend jaar uit tot de Ioniq 5, het eerste productiemodel op de E-GMP-bodemplaat. De kleine trapautoversie is nu al te koop © Hyundai

Verder dan VW

In hoofdlijnen doet de E-GMP-architectuur sterk denken aan het MEB-platform (Modulaire Elektrische Bouwwijze) van de Volkswagen Groep, dat bijvoorbeeld onder de Volkswagen ID.3, ID.4 en de Skoda Enyaq zit. Ook bij Hyundai hebben de auto’s in de basis een elektromotor tussen de achterwielen (dus achterwielaandrijving), bestaat er een optie voor een tweede motor tussen de voorwielen (dan ontstaat vierwielaandrijving) en zit het batterijenpakket in het midden van de bodem verwerkt.

Maar daar stopt de gelijkenis met Volkswagen, want qua technische mogelijkheden gaat het Hyundai-platform verder dan dat van de Duitse concurrent. Waar een Enyaq bijvoorbeeld met maximaal 125 kilowatt kan snelladen, redden de E-GMP-modellen van Hyundai en Kia in de toekomst waardes van ‘meer dan 240 kilowatt’.

Volledig scherm Het E-GMP platform is variabel in lengte, biedt plaats aan twee elektromotoren en accupakketten in diverse groottes © Hyundai

Dat is bijzonder netjes: op dit moment kunnen alleen Tesla-rijders en eigenaren van een Porsche Taycan dat soort laadsnelheden gebruiken. Hyundai krijgt dit voor elkaar door de auto’s uit te rusten met een elektrisch systeem dat draait op 800 volt in plaats van de gebruikelijke 400 volt. Porsche gebruikt dit ook al in de Taycan, maar die staat op een ander, veel duurder, platform dan de overige producten van de Volkswagen Groep.

Met de komst van 800 volt maakt Hyundai supersnelladen dus mogelijk voor een groter publiek. In de praktijk, zo claimt het Zuid-Koreaanse merk, hoef je met de nieuwe generatie EV’s maar achttien minuten te wachten om het accupakket van 10 naar 80 procent op te laden. Bij de huidige Kona Electric gaat dat met maximaal 77 kilowatt en sta je zo maar drie kwartier te wachten voor hetzelfde resultaat. Aan de juiste laadpaal ‘tank’ je dankzij E-GMP zo’n 100 kilometer extra rijbereik in slechts vijf minuten. Een kleine kanttekening: er bestaan momenteel nog niet heel veel laadpalen die deze snelheid bieden, maar aan een ‘gewoon’ laadpunt met 400 volt redden de nieuwe modellen toch een hele nette 150 kilowatt.

Volledig scherm Laden met 800 Volt (zoals bij de Porsche Taycan) wordt vanaf volgend jaar ook mogelijk bij Hyundai © Screenshot

Auto als ‘powerpack’

Een andere slimme vondst: de aanstaande modellen van Kia en Hyundai krijgen voorzieningen waarmee zij andere apparaten kunnen opladen met de stroom in hun accu’s. Zo kan je bijvoorbeeld elektrische apparaten aan de praat krijgen via een stopcontact in de zijkant van de auto (handig op de camping!), wordt het dankzij een adapter mogelijk om stroom over te pompen naar andere elektrische auto’s én kunnen de E-GMP-modellen energie terug leveren aan het net. Deze laatste vinding, het zogenoemde bidirectionele laden, is volgens experts noodzakelijk als buffer om te voorkomen dat het huidige stroomnet overbelast raakt als we massaal elektrische auto’s gaan laden.

Dat soort praktische voorzieningen is heel prettig voor de dagelijkse inzetbaarheid van je elektrische auto, maar voor autoconcerns is de vooruitstrevende techniek in elektrische modellen zelfs van levensbelang. De fabrikant die de beste technologie in huis heeft voor e-auto’s en slimme mobiliteit, heeft de komende jaren de grootste kansen om te overleven.

Nu automobilisten over de hele wereld massaal overstappen op elektrisch, investeren de grote autobouwers dus enorm in hun eigen toekomst en daarom praten bedrijven zoals Hyundai zo graag over hun nieuwe platforms. En hoewel het Zuid-Koreaanse concern zeker niet als enige deze koers vaart (zo komen Peugeot, Toyota en Renault de komende jaren ook met hun eigen platforms), hebben Hyundai en Kia met het veelzijdige, uitgebreide E-GMP wel een behoorlijke troef in handen.

Volledig scherm Het E-GMP platform is bedoeld voor middelgrote en grotere modellen van Hyundai en Kia. Kleinere elektrische auto's krijgen een andere basis © Kia