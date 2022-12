A12 slibt volledig dicht: méér files dan voor corona maken snelweg landelijk ‘filekoploper’

Bij deze snelheid ben je in Oostenrijk straks je auto kwijt

Wintersporters moeten vanaf volgend jaar in Oostenrijk goed oppassen hoeveel kilometer per uur ze te hard rijden. Een nieuw wetsontwerp biedt politieagenten de mogelijkheid om niet alleen het rijbewijs van overtreders in te nemen, maar ook hun auto. Die wordt vervolgens geveild.

