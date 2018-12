A35 AMG: entreeticket voor de wereld die AMG heet

Rij-impressieDe Mercedes A35 AMG is het nieuwe instapmodel van AMG. Het Duitse bedrijf hoopt er klanten mee te lokken die nu nog voor een Audi S3 of Volkswagen Golf R gaan.

Mallorca is voor de buitenstaander vooral een vakantie-eiland dat bestaat uit strand, palmbomen, dronken Duitsers en bezopen Britten. Maar in werkelijkheid is het ook en vooral een plek waar je als wielrenner en autoliefhebber uitgebreid aan je trekken komt. De binnenlanden vormen namelijk een rijk palet aan landschappen, dat aan elkaar wordt geregen door de mooiste asfaltwegen van Europa.

In de zomerperiode botsen eerdergenoemde groepen nog wel eens. Meestal figuurlijk, soms letterlijk. Nu, in de laatste maanden van het jaar, zijn er geen wielrenners en als je al een auto tegenkomt, is het een keuterboertje dat in de binnenlanden zijn schapen gaat voeren. En dus kunnen we met een gerust hart de beschaving enigszins achter ons laten.

Die neiging heb je al snel in een auto als de A-Klasse AMG. De motor pakt namelijk zo goed en snel op, dat je nooit het idee hebt in een auto met turbo's te rijden. Het zogeheten ‘turbogat’, dat in sportieve auto’s werkt als vreugdeverdelger, is hier nagenoeg afwezig. De motor is sowieso een juweel. Met zijn 306 pk sleurt hij de auto onvermoeibaar de bergpassen op, ondertussen een grote glimlach toverend op de gezichten van zijn berijders.

Een deel van de sensaties die de auto opwekt, is terug te voeren op het uitlaatgeluid. Heerlijk grommend doet de 2.0 viercilinder turbomotor zijn werk en wanneer de sportknop wordt ingedrukt, trakteert de uitlaat inzittenden en omstanders bij het loslaten van het gaspedaal op knallen die menig Oud en Nieuw-feest zullen opfleuren. Bijna twee uur lang rijden we langs de prachtige kustwegen in het noorden en de bergpassen in centraal Mallorca, maar vervelen doet het nooit.

Bij de koffiestop bekijken we de de A-Klasse AMG eens goed. Eén ding is direct duidelijk: dit is een echte hot hatch, een pocket rocket, een auto van een liefhebber van doorrijden. Aan de buitenzijde zien we een aantal karakteristieke AMG-elementen, zoals de voorbumper met windgeleiders bij de luchtinlaten en een AMG-grille en frontsplitter. De zijkant valt op door de optionele 19 inch velgen en AMG-dorpelverbreders De achterzijde wordt gedomineerd door enorme uitlaten die zijn geïntegreerd in een diffusor. Van de enorme - optionele - dakspoiler moet je houden.

Het interieur van de AMG A35 4Matic onderscheidt zich door specifieke stiksels, badges, een AMG sportstuur en Performance sportstoelen die veel steun bieden in de bochten. De auto beschikt over een verlaagd sportonderstel met aangepaste veren en dempers. De geperforeerde en geventileerde remschijven zijn vóór 35 centimeter groot en voorzien van vier zuigers. De schijven achter zijn 33 centimeter in doorsnee. Ook werd de carrosserie verder verstevigd voor een grotere torsiestijfheid.

Even later dansen we over het bergmassief in het noordwesten van Mallorca. Helaas is het in het binnenland bewolkt, met als gevolg dat de regen van de nacht ervoor nog niet helemaal is verdampt. Dat leidt tot enkele hachelijke situaties, vooral onder de bomen, waar af en toe mos groeit omdat hier zo weinig verkeer rijdt. Gelukkig heeft AMG precies de juiste extra setting aan boord. Want het Dynamic Select systeem beschikt naast Comfort, Sport, Sport Plus en Individual over de setting ‘Slippery’ voor moeilijke rij-omstandigheden met beperkte grip. Het vermogen wordt dan teruggebracht en de zeventraps DCT-automaat met dubbele koppeling schakelt soepeler en bij lagere toerentallen.

Verder krijgt de AMG A35 4Matic knoppen waarmee je onder meer de ‘ESP Sport Handling’ kunt activeren. Er is ook een functie ‘ESP Off’. De diverse standen beïnvloeden de afstelling van het onderstel en de gaspedaalrespons. Deze knoppen bevinden zich in de kenmerkende AMG-middenconsole. Ook markant is de Supersport-modus met een centrale ronde toerenteller. Staafdiagrammen met 3D-effect geven de rij-informatie op een aantrekkelijke wijze weer in het brede display.