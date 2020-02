Aandeel Tesla bijna 20 procent hoger: analisten voorspellen vertienvoudiging van beurskoers

In 2035 mag er in Groot-Brittannië geen enkele benzine- of dieselauto en ook geen hybride meer worden verkocht

16:57 Groot-Brittannië wil de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035 verbieden. Dat is vijf jaar vroeger dan eerder was afgesproken. Het verbod geldt niet alleen voor auto’s met een diesel- of benzinemotor, maar ook voor hybrides, waarin een verbrandingsmotor gecombineerd is met een elektromotor.