Aantal autobranden daalt voor het eerst sinds 2018

In 2020 werden er nog 5500 meldingen gedaan via het landelijke P2000-netwerk, waarmee gecommuniceerd wordt met de Nederlandse hulpdiensten. Het is daarmee de eerste daling van het aantal voertuigbranden sinds 2018, zo blijkt uit data van Alarmeringen.nl.

Flevoland

Hoewel het landelijke aantal autobranden gedaald is, hadden sommige provincies juist te maken met een stijging. Zowel in Flevoland, Drenthe als Friesland vatten het afgelopen jaar meer auto's vlam ten opzichte van het jaar daarvoor. In Flevoland was met 29 procent de grootste stijging te zien. In Drenthe (7,8 procent) en Friesland (6,1 procent) was de toename minder sterk.



Noord-Brabant zag juist een grote daling van het aantal meldingen. In die provincie vlogen met een totaal van 763, ruim 21 procent minder voertuigen in brand.