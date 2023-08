Aantal bestuurders dat zonder rijbewijs achter het stuur betrapt wordt, stijgt: ‘Moet wat gebeuren’

De politie telt alle misdrijven waarbij iemand zonder de juiste papieren of toestemming achter het stuur zit bij elkaar op. Binnen deze categorie valt onder meer rijden zonder geldig rijbewijs en rijden met een valse kentekenplaat. In het eerste halfjaar van 2023 registreerde de politie ruim 6400 van zulke overtredingen.

De stijging is al langer gaande. In de eerste zes maanden van 2013 werden zo’n 2600 van dergelijke misdrijven op de weg geregistreerd, in 2019 waren het er bijna 3700. De politie is niet vaker gaan controleren, zegt een woordvoerder. Wel neemt het aantal voertuigen met een kenteken toe. ,,De politie ziet dan ook als verklaring enerzijds de toename van het aantal voertuigen op de weg, tegelijk komen overtredingen vaker voor.’’

Coronapandemie

Tijdens de coronapandemie - in 2020, 2021 en 2022 - steeg het aantal mensen dat zonder geldig rijbewijs of kenteken rondreed en door de politie werd gesnapt eveneens. En dat terwijl er vanwege maatregelen zoals het thuiswerkadvies een stuk minder auto’s op de weg reden. De woordvoerder legt uit dat er in 2020 en 2021 sprake was van een tijdelijke stijging van onder meer het aantal straatraces en mensen die zonder rijbewijs de weg opgingen. ,,Minder bestuurders pleegden dus meer of andersoortige overtredingen.’’