Aantal verkeersdoden blijft hoog: ‘denk na over helmplicht voor fietsers’

420 kinderen fietsen als proef 3 maanden met een helm op naar school

In Breda gaat een proef lopen onder basisschoolkinderen voor het dragen van een helm op de fiets. Het gaat om een initiatief van de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en de ANWB. Onder in totaal 420 schoolkinderen, verspreid over vijf basisscholen in de stad, wordt een helm uitgedeeld.

24 maart