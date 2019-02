Aantal youngtimers meer dan verdubbeld

De populariteit heeft onder meer te maken met bijtellingsregels voor auto’s van de zaak. Vanaf het moment dat een auto vijftien jaar oud is wordt de bijtelling namelijk berekend over de dagwaarde van de auto in plaats van de nieuwwaarde. Het percentage youngtimers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar is in tien jaar tijd gedaald. Vanaf begin 2014 zijn auto’s in deze leeftijdscategorie niet langer vrijgesteld van wegenbelasting. Voor 2014 lag het aandeel youngtimers met deze leeftijd op 2,5 procent, vanaf dat moment is het gedaald naar 2 procent op 1 januari 2018. Begin vorig jaar stonden er in ons land bijna 170 duizend youngtimers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar geregistreerd.