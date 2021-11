Ab (71) reed 13 keer naar maan en terug (en is daarmee waarschijnlijk grootste kilometervreter van 't land)

Waarom je in november vaker in de file staat dan normaal

Welkom in november filemaand. Traditiegetrouw de drukste maand op de wegen in het Groene Hart. De wintertijd is dit weekeinde ingegaan, dus de duisternis valt eerder in en dan is er ook nog kans op regen. ,,Het enige dat we kunnen adviseren is: houd de verkeersinformatie in de gaten’’, zegt Markus van Tol van de ANWB.

2 november