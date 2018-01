Achterom kijkende sensoren verminderen aantal files

Wanneer bij ‘stop-and-go’ verkeer ook de afstand tot het achteropkomende voertuig gereguleerd zou worden, ontstaan er minder files door het te scherpe afremmen van de afzonderlijke voertuigen. Dat is wat Berthold Horn en Liang Wang van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, Massachusetts hebben berekend en met succes hebben gesimuleerd. Hun onderzoek wordt gepresenteerd in het tijdschrift ‘IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems’.

Vooruitkijken is de norm'

Vering en demping

Als model gebruiken de wetenschappers vogelzwermen, waarbij de dieren ondanks korte afstanden elkaar niet in de weg zitten. Om dit gedrag mathematisch te berekenen, moet men naar alle soortgenoten in de buurt van een vogel kijken en niet alleen naar die voor hem. Horn en Wang vertaalden dit in een model waarbij de voertuigen met elkaar communiceren over de stand van hun vering en dempers. Op die manier wordt aangegeven aan achteropkomend verkeer of er hard of zacht wordt geremd. Dit in tegenstelling tot een remlicht, dat alleen aangeeft dát er wordt geremd. Hierdoor kunnen bij drukte per auto kostbare meters worden gewonnen, met minder files als gevolg.