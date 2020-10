ACM wil snel duidelijkheid over prijzen voor het opladen van elektrische auto's

Bij een tankstation kun je soms al ruim voor de afslag zien wat de prijzen zijn. Maar als het om het opladen van elektrische auto’s gaat, blijkt dat de exploitanten van laadpassen en -infrastructuur niet altijd even transparant zijn over de kosten. Dat kan leiden tot onaangename verrassingen op de factuur. De ACM stelt dat alle kosten die met het laden van elektrische auto’s te maken hebben, duidelijk moeten zijn. Dat staat ook gewoon in de wet. Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM: ,,De regels zijn niet nieuw. Nu steeds meer mensen een elektrische auto aanschaffen, is het nog belangrijker dat de tarieven voor het opladen van elektrische auto’s duidelijk zijn. Dan kunnen mensen een geïnformeerde keuze maken.”

Bijeenkomst

Eerder deze maand was er een bijeenkomst met de sector, waarin de ACM de geldende regels nog eens toelichtte en uitlegde wat zij van de sector op dit gebied verwacht: Het moet duidelijk zijn wat de verschillende prijselementen van een laadsessie zijn. Die informatie moet vóór het laden beschikbaar zijn bij de laadpaal, of online. Als de laadsessie is beëindigd, moet duidelijk zijn hoeveel er geladen is en wat de totale kosten zijn. Zo kan de consument controleren of de op factuur genoemde bedragen overeenkomen met hetgeen is afgesproken.

ACM gaat controleren

Vanaf 1 december 2020 zal de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de betrokken partijen daadwerkelijk gaan controleren of de sector de aanpassingen, die moeten zorgen voor transparantie, heeft doorgevoerd. De ACM roept consumenten op meldingen te doen via ACM ConsuWijzer als zij ervaren dat er sprake is van onduidelijke prijzen binnen deze sector. De toezichthouder kan ingrijpen als de partijen zich er niet aan houden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.