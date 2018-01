Nieuw: AD Auto is voortaan online en ook op Facebook

Racelegende en uitvinder van de Champagnedouche overleden

15 januari Amerikaanse coureur Dan Gurney was niet alleen winnaar van 48 races, ook ontwikkelde hij de gurney – een aerodynamische flap onder de F1-auto – en was hij de eerste ter wereld die op het winnaarspodium met champagne spoot. Hij bezorgde Porsche tevens zijn eerste F1-overwinning. Gurney overleed vandaag op 86-jarige leeftijd in Californië, nadat bij een longontsteking complicaties waren opgetreden.