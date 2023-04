Afgeslankt Lightyear gaat werken aan gezinsauto

Voorman Arnoud Aalbersberg van de investeerders spreekt van ‘supergoed nieuws’. Directeur en medeoprichter Lex Hoefsloot van Lightyear laat weten ‘heel blij’ te zijn ‘dat we de herstructurering hebben voltooid’. Het nieuwe bedrijf, met de naam Lightyear Technologies, gaat de zonne-auto bouwen met circa honderd van de oorspronkelijk meer dan zeshonderd medewerkers.

De groep van uiteindelijk meer dan driehonderd particulieren heeft 8 miljoen euro bijeengebracht voor de doorstart. Het nieuwe bedrijf richt zich volledig op de bouw van gezinsauto Lightyear 2.

Aalbersberg zegt ‘enkele tientallen miljoenen’ euro te willen ophalen voor de verdere ontwikkeling van de gezinsauto tot een rijdend prototype. Hij is ‘positief gestemd’ over de slagingskans om de vervolgfinanciering aan te trekken. ,,Er is al heel veel werk gedaan. We zijn vanuit de eerdere contacten van Lightyear met meerdere partijen in gesprek.’’

Eerder failliet verklaard

De doorstart heeft lang op zich laten wachten. Lightyear-onderdeel Atlas Technologies, waarin de feitelijke activiteiten van het bedrijf waren ondergebracht, werd op 26 januari failliet verklaard. Lightyear raakte in acute geldnood, toen het geen nieuwe financier kon vinden.

Curator Reinoud van Oeijen spreekt van een ‘uitermate complex proces’ vanwege de verschillende belangen en ingewikkelde structuur van Lightyear. ,,Er was heel veel overleg nodig, met veel partijen die allemaal een grote achterban hebben.’’

Zo waren octrooirechten achter de technologie van de zonneauto onderdeel van moederbedrijf Atlas Technologies Holding. De rechten waren in onderpand gegeven van zes investeerders, waaronder de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, de provincie Noord-Brabant en uitvaartverzorger en -verzekeraar Dela. Zij moesten na het faillissement over de overdracht van de patenten overeenstemming bereiken met de groep particulieren die de doorstart financiert.

Octrooirechten die betrekking hebben op de zonneceltechnologie waren in onderpand verstrekt aan andere investeerders. De curator stelt dat de octrooirechten, het onderdeel van Lightyear dat zich met zonnepanelen bezighoudt en een deel van de inventaris in het nieuwe bedrijf worden opgenomen.

Online veiling

Behalve de kantoorinventaris en de apparatuur in de productiehal voor de voertuigontwikkeling in Helmond, heeft Lightyear Technologies een aantal (demo)-auto’s van het eerste model Lightyear 0 overgenomen. De curator gaat de andere auto’s via een online veiling verkopen. Daarvoor is een kijkdag gepland op 19 april van 10.00 tot 17.00 uur op Automotive Campus 60 in Helmond.

Van Oeijen doet nog geen uitspraak over de opbrengst van de verkoop van de boedel en over de mogelijkheid dat schuldeisers een uitkering tegemoet kunnen zien. Hij noemt de doorstart door de particuliere investeerders ‘de beste optie voor de crediteuren’. De curator zegt dat wel is gesproken met andere mogelijke kandidaten. ,,Maar die hadden niet geleid tot een beter resultaat.’’