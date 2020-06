Agent die geblokkeerd werd op A59: ‘Dit had een leven kunnen kosten’

INTERVIEW Elek­tro-bus­jes Peugeot, Citroën, Opel (én Toyota) komen nog dit jaar

15:02 PSA, het moederconcern van onder meer de automerken Citroën, Opel en Peugeot komt nog dit jaar met een flink offensief aan elektrische busjes. ,,De bestelwagenversies gaan in juli in de verkoop, voor de personenautovarianten openen de orderboeken in september”, zo bevestigt directeur Xavier Peugeot. De middelgrote batterijbestellers komen naar keuze 230 of 330 kilometer ver op één acculading.