Al bijna 100 jaar voelt hét truckerscafé als thuiskomen voor chauffeurs: en er is bijna niks veranderd

Boerenkool met worst en een speklapje, is de daghap vandaag. Vla met slagroom als toetje. Het gaat er goed in, bij de gemiddelde beroepschauffeur. ,,Laatst zei een vriendin: ‘Ik ga niet bij jou uit eten, want dan is het net of ik thuis eet’.’’ Marga van Hamersveld (68) kun je geen groter compliment geven. ,,Dat is wat we willen hè? Dat iedereen hier na een dag hard werken een beetje thuiskomt.”