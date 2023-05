Alle Alfa Romeo's gaan er anders uitzien, dankzij deze Nederlander

Volgend jaar is het eerste resultaat te zien van de koerswijziging bij Alfa Romeo. Dan wordt een kleine, volledig elektrisch aangedreven SUV onthuld, die zijn techniek grotendeels zal delen met onlangs gepresenteerde Jeep Avenger. Alfa’s CEO Jean-Philippe Imparato belooft dat er tot 2030 elk jaar een nieuw model kan worden verwacht, die vanaf 2027 uitsluitend elektrisch zijn. Op de designafdeling van het merk is het dan ook topdrukte, beaamt landgenoot Bob Romkes, die sinds oktober vorig jaar verantwoordelijk is voor het uiterlijk van alle nieuwe Alfa’s.

Romkes is autoliefhebber in hart en nieren. Als kind groeide hij op in de garage van zijn vader. ,,Ik wist eigenlijk al op heel jonge leeftijd wat ik later wilde worden. Ik zat altijd autootjes en motoren te tekenen en verdiende een zakcentje met sleutelen, brommertjes in elkaar lassen en auto’s wassen. Ik was altijd creatief bezig.” Romkes volgde een studie industriële vormgeving aan de Haagse Hogeschool. ,,Tijdens een stage bij GK Design, een bureau dat bijvoorbeeld in opdracht van Yamaha werkt, hoorde ik pas dat er ook speciale studies waren om autodesigner te worden.”

‘Iedereen bij Alfa Romeo is gek van het merk’

Na een tweejarige vervolgstudie te hebben afgerond aan de Royal College of Art in Londen, ging Romkes in 2010 werken voor Citroën en DS Automobiles, waar hij in 2014 werd aangesteld tot Senior Exterior Designer en later Master Exterior Designer voor DS. Een merk dat vanaf ‘nul’ gecreëerd moest worden. ,,Natuurlijk een heel andere uitdaging dan nu bij Alfa Romeo, een merk met een heel rijk verleden”, vertelt Romkes.

,,Het is heel interessant om een balans te vinden tussen heden, verleden en de toekomst. Binnen het merk voel je ook echt de cultuur. Iedereen die er werkt is gek van het merk en iedereen heeft een heel sterke mening over hoe Alfa Romeo moet zijn. Dat schept natuurlijk verwachtingen. Maar uiteindelijk is het werk hetzelfde: iedere nieuwe auto moet vernieuwend en mooi zijn.”

De signatuur van Bob Romkes gaan we beslist terugzien in de toekomstige modellen van Alfa Romeo. ,,Natuurlijk bepaal ik niet alleen welke designkoers we inslaan. Ik heb vanzelfsprekend voortdurend overleg met Alejandro Mesonero (hoofd Alfa Romeo Design – red.) en president Jean-Pierre Ploué over alle ideeën die er op de designafdeling leven. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat ik vasthoud aan mijn gevoel voor esthetiek. Ik houd van puur design. Het is de nauwe samenwerking tussen ons drieën die bepalend is voor de richting waar we naartoe willen gaan.”

Nieuwe koers, met herkenbare elementen

De rijke historie van het merk heeft altijd een sterke invloed gehad op het design. Kijk naar de neus van de Tonale: de geschiedenis van de zogenaamde ‘trilobo’-grille met in het midden de diep in de voorbumper doorgetrokken ‘scudetto’ gaat zelfs terug tot de late jaren dertig. Dat zal de liefhebbers van het merk – de Alfisti – ongetwijfeld aanspreken, maar kun je dit nog wel aan een jonge generatie consumenten verkopen? ,,Het zal je verbazen hoeveel jongere mensen bekend zijn met de geschiedenis van Alfa Romeo,” zegt Romkes. “We willen met onze toekomstige modellen beslist niet het retro-pad volgen, verwijzingen naar het verleden zullen in het nieuwe design echter beslist terugkeren. Maar laat ik niet teveel in detail treden.”

Actieradius tot 800 kilometer

De kleine elektrische SUV die Alfa Romeo in 2024 onthult, zal laten zien welke designkoers Bob Romkes en zijn team zijn ingeslagen. Des te interessanter is het hoe het modellenaanbod van het Italiaanse merk zich tot 2030 zal ontwikkelen. De Giulia en Stelvio gaan naar verwachting in 2025 met pensioen, de middenklassers die dan worden geïntroduceerd komen ook in een volledig elektrische uitvoering met naar verwachting een actieradius van 700 kilometer.

Tevens wordt er gerept over een grote SUV die zelfs tot 800 elektrische kilometers in staat is. Die moet dan in 2027 verschijnen. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook de Mito en Giulietta eindelijk een opvolger krijgen. En Alfa Romeo zal beslist vele liefhebbers een plezier doen als er een nieuw sportief hoofdstuk aan de rijke geschiedenis van het merk wordt toegevoegd. ,,Schrijf ons sportieve label Quadrifoglio beslist niet af,” aldus Romkes.

Update voor Giulia en Stelvio Bij Alfa Romeo zijn ze blij. Het merk verkocht in 2022 maar liefst 82 procent meer auto’s dan in het jaar ervoor. Dat is natuurlijk vooral te danken aan de langverwachte compacte SUV van het merk, de Tonale. Overigens wil dit niet zeggen dat de Alfa-dealers nu overuren draaien; tot dusverre kregen een kleine driehonderd Tonales een Nederlands kenteken. Dat zijn nog altijd geen spectaculaire cijfers. De huidige update voor de Giulia en Stelvio komt dan ook als geroepen. Al heeft de facelift niets meer om het lijf dan andere koplampen in Tonale-stijl, andere achterlichten en een digitaal instrumentarium. Voor beide modellen, die sinds 2016 in nagenoeg ongewijzigde vorm in productie zijn, verandert verder helemaal niets. De transitie naar geëlektrificeerde aandrijving – of dat nou met een mild hybrid-systeem is of omvangrijkere vormen kent – gaat geheel aan de beminnelijke Giulia en Stelvio voorbij. De prijslijst vermeldt een 280 pk sterke benzinemotor en een 210 pk sterke turbodiesel. Totdat een nieuwe lichting Alfa’s definitief het stokje overneemt. Ook al raken de Giulia en Stelvio naar moderne automaatstaven inmiddels hoogbejaard, je voelt nog steeds dat je niet in ‘zomaar’ een auto onderweg bent. Beide modellen zijn erop gebrand om de bestuurder te trakteren op een bijzonder innige rijsensatie. Zelfs na zeven jaar zijn hun rijkwaliteiten nog altijd voortreffelijk. Al zijn die kwaliteiten bij gebrek aan CO2-reducerende maatregelen inmiddels wel peperduur. De Giulia is er vanaf 65.000 euro, voor de Stelvio betaal je ten minste 79.300 euro. Volledig scherm Alfa Romeo Stelvio © Alfa Romeo