Alle auto's kunnen straks Rijkswaterstaat informeren over situatie op de wegen

VRAAG & ANTWOORD ‘Moet mijn auto op aardgas in België een CNG-stic­ker hebben?’

1 mei ,,Mijn auto rijdt op CNG (aardgas). Voor mijn werk kom ik regelmatig in België en zie daar auto’s met een groene sticker: CNG. Die is blijkbaar in België verplicht. Moet ik als Nederlander in België ook zo’n sticker op mijn auto hebben?”, vraagt lezer R.C. Los.