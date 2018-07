Alle modellen van dit automerk hebben zelfherstellende verf

Het gaat hier niet om een marketingplan om de interesse in het merk nieuw leven in te blazen. Het Amerikaanse bedrijf is een partnerschap aangegaan met de firma Feynlab, die ervoor zorgt dat alle nieuwe auto worden voorzien van een speciale coating van geheugenpolymeer. Dit keert na beschadiging door een kras, steenslag of schuurplek terug in zijn oorspronkelijke vorm. Het volstaat om de verfkant in de zon te zetten of kort een föhn op de beschadigde plek te houden.