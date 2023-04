Als gevreesd controlelampje brandt: check dit eerst, want het kán meevallen

AUTO-EXPERT Het platform van een auto? Dat is véél meer dan alleen de bodemplaat

In artikelen over nieuwe auto’s, zoals in de autotests op deze site, gaat het vaak over het platform van een auto. ‘Maar wat wordt daar precies mee bedoeld, alleen de bodemplaat?’, vraagt lezer André Dokman zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.