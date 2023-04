Als Saskia ‘s nachts wakker wordt rijdt ze op haar motor naar Parijs om een croissantje te eten

Dordtse motorclub is zeker geen rebelse bende: ‘Onze gemiddelde leeftijd is 61, willen we wel wat aan doen’

Drie Dordtse vrienden kregen in 1973 het idee om een motorclub te beginnen. Er was er geen in Dordrecht, dus daar staken zij een stokje voor. Nu, een halve eeuw verder, is Motorclub Contact er nog steeds. Dit weekend vieren ze dat ze een halve eeuw bestaan. ,,De gemiddelde leeftijd is 61 jaar, die hopen we omlaag te krijgen.’’